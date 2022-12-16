吳建豪上月發行《Take a Ride》國際中文版，今（16日）也推出〈CHILL〉中文版MV，該MV由他親自構思及安排，在美國加州一望無垠的陽光沙漠拍攝，特別租了60年代的復古汽車和露營車，更爬上麵包車頂來場吉他Solo，完美呈現該曲的搖滾精神。相較於英文歌詞的輕鬆自然的律動，中文版更唱出了一絲瀟灑的自信，如同吳建豪從未停下熱愛音樂的腳步；此外，他已著手構思下一張專輯音樂方向，並且開始尋找靈感。

44歲的吳建豪擁有20歲的帥氣臉蛋和身型，受封「凍齡男神」，自爆保養祕訣是受到媽媽影響。（環球音樂提供）

他今年錄製《披荊斬棘2》節目，不僅結交到許多哥哥好友們，也再度發揮自己唱跳實力，以第2名的亮眼成績順利出道成團，還拿下觀眾個人喜愛度最高的X-FIRE獎項；除了精彩舞台表現掀起回憶殺外，吳建豪俊俏臉蛋跟年輕時一點都沒變，44歲的年齡擁有20歲的帥氣和身型，掀起網上熱烈討論，受封「凍齡男神」的他笑言，從小受愛漂亮的媽媽影響，自己不只喜歡美的事物，也一直都有做臉的習慣。

吳建豪親自構思〈CHILL〉中文版MV。（環球音樂提供）

問他跟哪位哥哥交情比較好，他表示跟李承炫互動很好，私下會互相聯繫交流，對於能在節目裡認識一個很交得來的朋友是一件很開心的事。過去一年對他來說經歷了圓夢的英文專輯與中文專輯，並且可以跟國際知名音樂人合作、跟電影工作者一起拍攝音樂錄影帶、把自己對表演的想法與熱情透過節目表現出來並且獲得肯定。

吳建豪近日在社群分享窩在沙發與狗玩耍的畫面，笑稱是「最舒服、喜歡的早晨」，但他自稱是「嚴父」，對狗比對人嚴厲；歲末年終之際，他最期待過年回家陪伴家人，因為回家對他來說就好像幫自己充飽電，繼續面對接下來的挑戰。