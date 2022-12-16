台北市第3選區（中山、北松山）立委補選明年1月8日投票，中央選舉委員會於16日舉行委員會議，審定通過3名候選人資格，除了代表民進黨參選的「壯闊台灣」聯盟理事長吳怡農、國民黨台北市議員王鴻薇，還有無黨籍蕭赫麟，北市選委會將在12月20日辦理號次抽籤。

中選會說明，台北市選舉委員會於11月28日至12月2日受理第10屆立法委員臺北市第3選舉區缺額補選候選人登記申請，受理登記期間計有蕭赫麟、吳怡農、王鴻薇等3人申請登記，候選人資格經中選會審定結果，3人均符合規定，將由台北市選舉委員會於12月20日辦理候選人姓名號次抽籤。

根據現行規畫，20日抽籤完後，28日公告候選人名單，12月29日到明年1月7日競選活動開始，期間將舉辦公辦政見發表會，而政見發表會是否採辯論方式，將以參選人意願為主，擇期舉行委員會討論，最終於明年1月8日、星期日舉行投票，投票時間為上午8時至下午4時。