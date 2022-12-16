說到討論度最高的遊戲掌機，當然不能不提台灣玩家期待已久的「Steam Deck」，自Valve旗下推出了「Steam Deck」PC遊戲一體機後就備受關注，不少玩家已率先預購，近日終於更在台灣開始陸續出貨，其採用了與AMD合作開發專屬的APU，特別為掌上型遊戲最佳化，以最有效率的包絡功率來提供優異效能，不僅能輕鬆執行最新的3A大作遊戲，更可運行上千款的遊戲。

Steam Deck能即時使用藍牙連接耳機，又或是搖杆、藍牙鍵盤滑鼠，體驗不一樣的遊玩遊戲樂趣。（Steam Deck官網）

Steam Deck共推出了3種規格的機型，包括64GB eMMC、256GB NVMe SSD、512GB NVMe SSD，定價1萬3380元起。（Steam Deck官網）

「Steam Deck」也搭載了7吋觸控螢幕，更有著類近家用主機的遊戲手把設計，除了基本的搖杆、板機鍵外，還具備觸控板以方便需要精準操控的遊戲，以及陀螺儀以帶來更豐富的遊戲體驗，也擁有高速的儲存裝置或支援MicroSD 卡擴充內建儲存空間，而且內嵌DSP具清晰而寬闊的音場，以及40Wh小時的電池，就算不想手持時，也能連接螢幕使用，重點是能直接使用PC線上遊戲平台霸主Steam，直接遊玩帳戶中的遊戲，以及Steam中的各種功能，同時也能連動Xbox、PlayStation的遊戲主機，可是玩家們的一大福音。