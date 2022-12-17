烏克蘭官員表示，俄羅斯於今晨尖峰時段對烏國發射逾70枚飛彈，為開戰以來最猛烈攻擊之一。烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼警告，預料俄軍明年頭幾個月將對基輔發動新一波攻勢。

●烏：俄射逾70枚飛彈 開戰以來最猛攻擊之一

烏克蘭官員表示，俄羅斯今晨對烏國發射逾70枚飛彈，其中在基輔空域偵測到約40枚，為俄國全面入侵以來最猛烈飛彈攻擊之一。中部城市克利福洛（Kryvyi Rih）一棟公寓大樓被擊中，導致2人死亡，南部赫松（Kherson）有1人在砲擊中喪生。

烏克蘭當局指出：「約有37枚飛彈遭到防空武力摧毀。」

●烏軍總司令警告 俄養精蓄銳待年初再攻基輔

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhny）接受英國「經濟學人」（The Economist）週刊專訪時說，一項「非常重要的戰略任務是建立軍備，為可能於2月發生的戰爭作準備，最有可能是在3月，最壞狀況是在1月底…俄羅斯正準備將約20萬名新兵投入戰場。我毫不懷疑他們將再度向基輔發動攻勢。」

俄軍經過一連串扭轉戰局的屈辱後，10月以來持續砲轟烏克蘭能源基礎設施，扎盧茲尼說，因為「他們需要時間聚集資源」以在未來數月發動廣泛攻勢。烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Malyar）也示警：「克里姆林宮正企圖將這場衝突轉為長期武裝對抗。」

●俄：2023年加倍洲際飛彈試射 從4次增至8次

俄羅斯戰略火箭軍司令卡拉卡耶夫（Sergei Karakayev）告訴俄羅斯國防部官方媒體紅星報（Krasnaya Zvezda），俄羅斯洲際彈道飛彈試射次數將會增加1倍，從2022年的4次增加到2023年的8次，分別安排在北方的莫曼斯克（Murmansk）附近和南方的伏爾加格勒（Volgograd）附近進行。

他特別提及可攜帶核彈頭的「薩爾馬特」（Sarmat）飛彈。這款飛彈4月從北部普列塞茨克（Plesetsk）首度試射，擊中6000公里以外堪察加半島（Kamchatka Peninsula）上的目標。

●歐盟同意第9輪制裁俄 追加200個人與實體

歐盟15日同意就烏克蘭戰爭對俄羅斯實施新一輪制裁，包括將「近200」個人和實體列入黑名單、制裁3家俄國銀行，遏制對俄羅斯礦業投資，並禁播更多俄羅斯電視頻道。官員指出，在布魯塞爾舉行的歐盟領導人峰會場邊達成了妥協協議，制裁措施將於16日正式確認。

從俄羅斯在2月全面入侵烏克蘭以來，歐盟已經實施8波前所未有的制裁，包括對俄羅斯相當關鍵的石油出口。面對俄羅斯對烏克蘭發動砲擊，歐盟還希望禁止向俄羅斯和伊朗供應無人機發動機。伊朗提供莫斯科在攻擊中使用的可攜彈頭無人機。（譯者：何宏儒）1111216