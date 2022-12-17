唐吉訶德突然宣布更換吉祥物，把原本的企鵝「DonPen」退休，改由一個擬人化的價格象徵「Dojou-chan」上場。此舉引來粉絲強烈反彈，紛紛留言反對，鬧到唐吉訶德社長出面說自己不知情，社方並為此發表道歉聲明。

「我猜測可能從頭到尾根本就是行銷手法吧」，對日本有深入研究的旅遊達人林氏璧PO文，他不相信唐吉訶德會有一絲一毫想把唐企鵝換掉的意思，若行銷真有此意，「那行銷應該要被換掉」。

林氏璧解讀，這次事件很可能是一個企劃案，目的是拉抬「Dojou-chan」。他說，日前赴日本旅遊，發現唐吉訶德的自有品牌越來越多，且在店內強力主打，「但我個人認為應該要重新設計一個吉祥物啦！現在這個跟唐企鵝比，存在感實在差太多了」。

唐吉訶德對這次更換吉祥物一事引起騷動表達歉意，社方強調，大眾對唐企鵝的感情超出他們想像，決定繼續由唐企鵝擔任吉祥物，「全體社員也會一直愛護唐企鵝」。