永福之家5月時有院生身體不適送醫，之後家屬及社會局調閱監視器，發現前林姓照顧服務員疑涉及身心障礙者不當照顧，社會局身障科長曾春暉表示，目前行政調查已經完成，針對涉案行為人部分，要待司法機關判決，並等行政救濟程序完備，才會公布姓名。另外，針對永福之家對所轄人員管理缺失及不正當照顧處以15萬元罰鍰，並命其限期改善。

曾春暉表示，本案自5月17日接獲通報後，社會局就即派員至永福之家調查，經查林姓照顧員疑涉及不當對待，立即要求保全永福之家全院監視器畫面，針對林員照顧情形匡列不正當照顧行為，並請林員逐一指認說明。

曾春暉指出，社會局組成調查小組，針對林員不正當照顧進行行政調查，同時主動移送院區監視器畫面給士林地檢署配合偵辦；另針對永福之家對所轄人員管理缺失及不正當照顧處以15萬元罰鍰，並命其限期改善，同時籌組專業團隊提供專業建議並協助輔導。

曾春暉表示，從5月17日接獲通報後，大約花了2個月處理此事，目前行政調查已經完成，而針對涉案行為人部分，因為家屬也有提告，會等司法機關判決，才能決定刑責，另外，等行政救濟程序完備，才會公布姓名。

陽明教養院長廖秋芬表示，目前永福院區是委託財團法人永和耕莘醫院經營管理，陽明教養院與永和耕莘的經營團隊，後續也持續協助受害者家屬輔導及關懷，並協助被害家屬喪葬等事。

另外，社會局、陽明教養院與永和耕莘醫院的經營團隊，也介入機構內照顧服務人員的輔導與制定有效的改善措施，以協助機構照顧服務的優化與改善。