38歲余祥銓日前開心宣布訂婚，他與小他12歲女友柔柔交往5年，先前女方收下家傳的2克拉鑽戒，成為準余家媳婦，余祥銓近日則上節目坦言不是有錢的星二代，和柔柔認識時還卡債纏身，賺的錢只夠應付卡債利息，期間還遇到余祥銓住院，但女方不離不棄，讓余祥銓感動泛淚認定對方。

余祥銓過去感情路不順，不論是交往身材火辣或有事業背景的女友，都僅是短命戀，最近他上《單身行不行》聊和未婚妻認識經過，回憶兩人過去在朋友的KTV聚會認識，私下交換聯絡方式後，余祥銓覺得對方很單純進而引起好感，追求一個多月後就正式在一起。

【完整版】鐵漢柔情！老公哭著說：謝謝妳願意嫁給什麼都沒有的我！余祥銓套牢五年女友 但這件事讓他飆罵五字經？單身行不行20221220（楊佩潔、余祥銓、冼佩瑾、顏冰心）

余祥銓坦言剛認識柔柔時自己有賭博習慣，每個月僅能用通告錢還最低卡債利息，都沒還到本金，導致債務越滾越多，因沒什麼錢，約會只能去淡水的路邊攤吃飯，但柔柔都不在意。有次余祥銓打球打到腳斷掉住醫院，柔柔甚至親自當看護，把屎把尿照顧余祥銓，毫無怨言。

除了自身認定對方外，余祥銓說柔柔最棒的一點是對他的家人很好，他自認對李亞萍只有「孝」沒有「順」，但柔柔對他母親則是百依百順，回應總是「嗯、好、我知道」，乖巧溫順的性格輕鬆收服了李亞萍，一旁的顏冰心則說，這樣看來兩人目前的關係很理想，但唯一要注意的點是柔柔小余祥銓12歲，很黏人、世界僅繞著余祥銓打轉，背後可能有不安全感，結婚後會少了獨立性，也沒辦法帶對方去看另外的世界，可能會導致兩人少了各自的空間，是需要再互相溝通的部分。