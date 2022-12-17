被警方近年查獲的槍枝中，以改造槍枝占8成最多，改造來源多以「模擬槍」為主，且特定「進口金屬材質低動能槍」容易遭有心人士改造販售。警政署表示，今年已經執行3波「全國同步肅槍」專案，共計查緝各式非法槍械219枝、改造槍械場所22處，近年槍枝查獲數從2018年2000多枝，降為去年不到1300枝，呈現逐年遞減趨勢，已有效遏止非法槍枝流竄。

警政署表示，為因應新型態槍枝改造趨勢，已積極從源頭防堵槍枝改造，2020年推動槍砲彈藥刀械管制條例修法，擴大模擬槍管制範疇，將非制式槍枝主要改造來源「操作槍」納管，從源頭阻斷。

為防堵模擬槍及低動能槍枝零件遭改造為槍枝主要組成零件，警政署已修訂模擬槍許可及管理辦法，並從「國內加強管理」及「強化邊境管制」2大面向著手，並規範模擬槍關鍵零組件烙碼、槍管設置嵌入物防止改造，並加強產銷流程管理，訂定低動能槍枝（射擊動能低於20焦耳／每平方公分以彈簧、空氣或瓦斯為動力之槍枝）輸入審查規定，透過審查及鑑定，防止特殊易於改造槍枝進口，從源頭管制，強力阻斷，以防止非制式槍枝危害治安。

警政署統計，今年1月至12月11日檢肅各式槍械1087枝（制式槍枝91枝、非制式槍枝842枝、空氣槍154枝），較去年同期減少127枝（減少10.46％）；另外，槍擊案件也由去年同期99件下降至今年79件，減少幅度達到 20.20％，在修法效益及各警察機關積極的查緝作為，槍擊案件及查獲槍枝數呈穩定減少趨勢。

警政署強調，檢肅非法槍械一向是警政核心工作，絕不容許擁槍罪犯對於治安的任何挑釁行為，除要求各警察機關應迅速偵破外，對於非法槍枝也應從強化查緝與管制，雙管齊下持續掃蕩，並加強蒐報、整合有效情資，加強查緝、溯源非法槍械，嚴查嚴辦擁槍危害社會治安的不法分子。