張友驊。（資料照片）

對於高虹安被檢調大陣仗搜索，最後以60萬元交保，資深媒體人張友驊認為，高虹安要解套，就是要找柯文哲去查新竹弊案，這樣民進黨才會聽話。

張友驊在直播指出，高虹安事件引起政壇軒然大波，目前藍綠之間壁壘分明，藍白支持高虹安，綠營討論將近2個月，對於高虹安案都事先預告，要脫身非常困難。

張友驊說，綠營極力阻擋高虹安就職，但昨（16）日長達8小時偵訊後，綠營無法阻止高虹安就任新竹市長。

張友驊認為，高虹安解套方法非常簡單，就是高虹安就任當天，只要任命新竹市副市長，就可以為此解套。更重要的，這位副市長必須幫高虹安查弊案。

張友驊直言，柯文哲可以擔任新竹市副市長，因為柯文哲有8年台北市長經驗，從200多萬人到40多萬人的城市擔任副市長，凸顯民眾黨的戰力，就看民進黨怎處理這盤棋。

張友驊認為，高虹安的案子根本不是法律問題，而是政治問題，民進黨不服輸，就是要羞辱高虹安。因此，高虹安如果停職，就是柯文哲御駕親征，正面對抗民進黨的政治迫害。

張友驊強調，民進黨追殺高虹安，高虹安在這時候不能退讓，副市長在代理期間要全面清查民進黨的弊案，包括棒球場、土地開發等問題，由柯文哲處理弊案，這樣民進黨才會聽話。