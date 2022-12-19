何豪傑出軌被揭發還遭賞連環巴掌。（民視提供）

何豪傑在民視8點檔《市井豪門》偷吃老婆廖家儀的閨蜜羅巧倫10多年，老婆發現兩人姦情後，決定在市場尾牙餐會上揭露兩人真面目，公開播放兩人長年偷情的畫面；預告一播讓觀眾直呼「大快人心」。何豪傑劇中遭輪番巴掌爆擊，他說：「要求大家打真的，沒想到打完一陣天昏地暗，真的暈！」

何豪傑出軌被揭發還遭賞連環巴掌。（民視提供）

廖家儀哭到一度換氣不足。（民視提供）

廖家儀形容這一場戲「刻骨銘心，令人振奮，而且永生難忘」，尤其17頁的劇本每一句台詞都讓她覺得很沈重，加上周遭演員的回饋反應，讓她撕心裂肺哭喊到一度換氣不足，拍攝結束後還久久無法平復，獨自坐在攝影棚等自己哭完才離開。她坦言真的會走心，尤其自己下手賞何豪傑巴掌時，會捨不得，一開始都輕輕打，但導演說要有節奏，大家就一氣呵成賞他連環巴掌，場面相當混亂。

何豪傑表示，這場戲從排戲走位現場情緒就很緊繃，加上台下都是劇中最親密的家人鄰居，所以那種被揭穿的震撼，加上看到女兒謝京穎的情緒從驚嚇轉而大哭，都給他很多飽滿的情緒，讓演出一氣呵成，希望觀眾看完可以舒壓情緒。

何豪傑出軌被廖家儀揭發還遭賞連環巴掌。（民視提供）

《市井豪門》演員群私下感情好。（民視提供）

謝京穎在劇中飾演何豪傑、廖家儀的女兒「陳宇潔」，沒想到爸爸外遇這場戲竟然最後一個知道的人是她，讓她當場痛哭失聲。她表示這一次跟何豪傑跟廖家儀合作學到很多，尤其這一場爸爸跟媽媽的撕裂大場面，大家的爆發力也讓她演出讚聲連連。

戲外的何豪傑前陣子瘋世足，尤其身為阿根廷足球天王梅西的頭號粉絲，他18日也趁拍戲空檔，親手製作梅西的球衣表示支持，沒想到到處都找不到廣告顏料，後來讓他在美術社買到帆布，一口氣用釘書機做出2件梅西球衣，開心慶祝阿根廷奪冠。