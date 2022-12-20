王陽明、龍天翔、夏靖庭、懷秋出席《角頭》影集開鏡儀式。（粘耿豪攝）

億萬票房電影《角頭》強勢進軍影集市場，20日舉辦盛大開鏡儀式，主演高捷、蔡振南、喜翔、龍天翔、王識賢、孫鵬、鄭人碩、王陽明、施名帥、張嘉年（太保）、夏靖庭、游安順、黃騰浩、唐振剛、黃尚禾、張再興、張懷秋、是元介、李銘忠、許維恩、陸明君、范逸臣、瑞瑪席丹等超過40位演員出席，超狂卡司海一字排開非常壯觀。出品人暨監製張威縯表示，影集兩年前已完成劇本，原本去年就要開拍，但因龍劭華離世，才重新調整劇本，「龍哥就先在天上看我們演出⋯⋯」。

《角頭》影集開鏡儀式場面盛大。（粘耿豪攝）

瑭霏、許維恩、陸明君、瑞瑪席丹、林真亦、王宣出席《角頭》影集開鏡儀式。（粘耿豪攝）

對於《角頭》IP不斷發展與創新，張威縯表示，《角頭》系列發展到了第4部系列作品，從最初的《角頭1》找不到演員，到現在這麼多大哥、明星願意加入的盛況，非常榮幸與感動。他開玩笑說，遲遲未拍《角頭3》是因為前兩集寫死太多人，都不知道怎麼拍《角頭3》，所以需要更多人加入角頭宇宙，「目前還不希望影集有任何人死啦，好不容易找這麼多人！而且適合演角頭的也不多」。先前傳出有大咖韓星將加入，他也表示：「一定會有！」

王識賢、高捷、龍天翔、崔浩然、蔡振南、喜翔出席《角頭》影集開鏡儀式。（粘耿豪攝）

吳震亞、施名帥、黃尚禾、唐振剛、張再興、鄭人碩出席《角頭》影集開鏡儀式。（粘耿豪攝）

《角頭》系列主演幾乎全員回歸，遺憾的是《角頭》主演黃鴻升（小鬼）、《角頭–浪流連》的龍劭華相繼離世，張威縯透露，團隊用了很多巧思，會在影集中看到兩人身影。王陽明也透露「我聽說有驚喜，說不定有特別的東西」。

孫鵬、蔡振南、草爺出席《角頭》影集開鏡儀式。（粘耿豪攝）

2015年創下8000萬票房佳績的《角頭》首部電影主演蔡振南、王陽明等人再次回歸《角頭》宇宙；時隔7年，蔡振南表示，再次與這群熟悉的組合拍戲相當興奮，加上結合不同系列的角色一起飆戲，相當期待影集版新火花。3部系列電影都有參與的高捷興奮表示：「現在很多年輕人都是透過《角頭》認識我，很高興台灣能有影視IP如此成功，希望角頭宇宙能不間斷地持續發展，我也能一直演下去。」一現身就有大哥氣場的他還笑說「 我一直在戲中，沒有出戲過」。初次加入《角頭》宇宙的影帝喜翔表示，從看到劇本時就很興奮，「劇本真的很好，希望能夠成為影集的助力，幫台灣影集打入國際市場。」

許久未有戲劇作品的王陽明也很興奮能透過熟悉的角色回歸，他興奮地喊話：「Michael is back！」透露此次角色更狠、更狂，此次將與懷秋演出的「蠍子」攜手攪亂各方勢力，成為影集中最癲狂的一股力量。

新成員懷秋為更進入角色特地從長髮剃成平頭，胸口與手臂也貼上刺青紋身，他笑說：「這是人生中頭髮最短的一次，一開始很不習慣，但每天洗澡看到鏡子自我揣摩的時候都覺得更貼近角色，很有感覺。」張威縯也笑著爆料：「其實懷秋是從2年前劇本初期就加入角頭影集的演員，一開始對他有點擔心，因為角色形象與他本人有些落差，但沒想到他來個幾天就讓我們看到很不一樣的懷秋，可見學壞是很容易的。」

分別以1.27億票房《角頭2：王者再起》、1.67億票房《角頭外傳－浪流連》接連創造破億成績，累積超高人氣的北館與五虎將成員也將在影集版全員回歸，幫派大佬高捷、王識賢再次扛起北館「人情義理」的招牌，對於重回《角頭》宇宙，王識賢開玩笑說：「這次回來心裡準備了很長一段時間，我既要應付老大高捷，還要降伏下面的五虎將跟小弟，很累！」

以五虎將「阿慶」一角演技備受肯定、二度入圍金馬獎的鄭人碩表示：「同一個角色演出3次真的很不簡單，這次時間線又回到《角頭外傳－浪流連》之前，除了一次比一次年輕外，還一次比一次更年少輕狂。」他也透露此次有特別訓練武打戲的部分，甚至因此受傷，笑說：「是男人就可以吞下這些傷。」一旁的黃尚禾吐槽：「是老了吧！」

是元介和黃尚禾是李千娜前後任男友，第一次合作的兩人都說不尷尬，飾演警察的是元介表示，相處和工作上不會想到太多，他與「五虎」沒有什麼互動，也因為原本就沒私交，所以不尷尬。黃尚禾也說不會尷尬，一開始讀劇本、排練都沒想到之前那些事，後面會對到戲但沒有很多。被問到感情現況，他說滿穩定的。

五虎將唐振剛、黃尚禾、張再興、吳震亞也紛紛表示要演出年輕相當不易，吳震亞甚至為角色減肥10公斤，讓眾人吐槽「談戀愛了吧！」施名帥也將以全新角色「阿猛」加入五虎將成立的前身幫派，並擔任領頭要角率鄭人碩、張再興與各方角頭逞兇鬥狠，顛覆以往憨厚形象，施名帥分享：「最困難的地方還是要找到角色的氣味，也透過捷哥（高捷）跟識賢哥（王識賢）給了我很多建議跟幫助，希望呈現給觀眾好故事，把故事說好。」。

《角頭》系列電影以寫實黑幫電影擁有大批死忠粉絲，影集版延伸自億萬票房電影《角頭》、《角頭2：王者再起》、《角頭外傳－浪流連》，結合3部系列電影的各大派系，聚集台灣資深、中生代與新生代演員共同飆戲，黑白兩道超過8派勢力人馬在影集中搶權奪勢，展現擴大規模的企圖心。敘事時間線回到2014年《角頭》與《角頭2》之間的故事，一批走私毒品消失在公海海域上，在黑白兩道間掀起一陣嘩然。警政界上緊發條必須把事情查個水落石出，中山區群雄割據、毒品氾濫，各種大小糾紛頻傳，以貴董（高捷 飾）、仁哥（王識賢 飾）為首的北館，北城角頭及大橋頭角頭，在敏感時刻人人自危，究竟只是意外的發生還是另有暗鬼操作，一路抽絲剝繭道盡黑白之間的利益糾葛與人性的百態。