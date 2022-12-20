日本男星仲田育史於18日0:29分因蛛網膜下出血逝世，享年47歲。其所屬的經紀公司於19日在官網上公布此則噩耗。對此，據該公司的相關人士透露，他在17日晚上進行舞台劇演出，表演進行到一半時突然倒下，雖然立即搶救並緊急送醫，卻仍宣告不治。

據劇團Mensoul的官網上指出，仲田育史的告別式將在23日舉行，他的妻子與愛子將會出席哀悼。此外，由於他在《父親的記憶》的舞台劇中，飾演第一男主角，吃重的戲份讓劇團不得不宣布中斷之後的演出。至於此後該如何安排，以及對於當日晚上目擊事件發生的觀眾們，劇團僅表示會擇日再進行說明，尚未對此做出回應。

劇團Mensoul在官方網站發文公布仲田育史逝世的消息。(圖／翻攝自劇團Mensoul官方網站)

仲田育史除了在劇團Mensoul中擔任演出人員外，在電影、戲劇上也有不俗的表現。參演諸如《扶桑花女孩(Hula Girl)》、《惡女花魁(Sakuran)等佳作電影以及電視劇《潘朵拉的果實》、《逃亡醫F》、《夏洛克》等。此外，也在日本戰隊系列特攝劇《暴太郎戰隊Don Brothers》中演出，在演技上展現出他的多面向的實力。

由於仲田育史驟逝，引發外界震驚。相當多的網友以及業內人士紛紛在社群平台上發文哀悼。此外，也有部分於17日當晚觀看演出的觀眾在社群平台上表示：「我會為你的康復祈禱。」似乎還不知他已離世，讓人不勝唏噓。