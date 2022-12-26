日本演藝圈聖誕佳節喜事多，繼町田啟太與韓籍女友玄理昨(25）日結婚，43歲女星友坂理惠也在晚間於Instagram宣布迎來第三段婚姻，對象是大自己10歲、從事編輯工作的男友，她甜蜜表示對方擁有積極、樂觀的性格，讓她能夠體會生活裡的美好，現在的年齡還不算太晚，盼能與對的人攜手度過餘生。

友坂理惠90年代曾在《金田一少年事件簿》飾演女主角「美雪」風靡全亞洲，年僅16歲的她被冠上「少男殺手」的封號，不過戲外她卻歷經2段失敗婚姻，2003年與男星河原雅彥結婚，翌年生下兒子後在2008年離婚，接著2011年改嫁創作歌手SUNEOHAIR仍在2016年離婚收場，兩段婚姻均未維持超過5年。

如今友坂理惠再度傳出喜訊，她在IG說一直以來憑藉自己雙手，盡力讓生活過得更好，過程從未依賴或依靠別人，直到遇見了人生伴侶，「他是我生命中的大前輩，有一份編輯的工作，樂觀積極的性格感染了我」，並感性說道：「他拯救了我、鼓勵我、支持我，現在還不算太晚，感激我們相處的時光，我想和他享受下半輩子的生活」，最後她也祝大家聖誕快樂，並說自己和兒子都過得很好。

貼文一出，粉絲紛紛留言祝賀：「恭喜恭喜！聖誕節宣布這件事太開心了」、「恭喜妳，還有幾天就要明年了，祝福妳能好好生活」、「今年有很多快樂的消息啊」、「我是粉絲，如果我是那個妳要結婚的編輯，應該會開心到跳起來」、「要過得越來越好哦，這裡面包含我的祝福～！！」