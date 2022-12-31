天王周杰倫和女星昆凌結婚多年，先後生下女兒小周周Hathaway和兒子小小周Romeo，今年更迎來小公主Jacinda，一家五口溫馨生活羨煞眾人；昆凌在2022年最後一天在IG發文祝賀新年快樂，更驚喜曬出小女兒聖誕節時的清晰正面照，甜睡模樣萌暈一片網友。

周杰倫和昆凌今年迎來第三個孩子Jacinda，從昆凌懷孕到順利生產都相當受關注，在5月6日昆凌和周杰倫大方曬出小女兒沙龍照驚呆眾人，因為過去他們都很保護兒女，不輕易公開正面；但幾個月下來，昆凌和周杰倫就不曾公開Jacinda近況，直到今（31日）昆凌才又讓小公主曝光。

昆凌驚喜公開小女兒Jacinda清晰正面照。（圖／摘自昆凌IG）

昆凌在IG發文提前祝賀粉絲們新年快樂，也感謝在2022年發生的每一件事，並附上多張照片回顧，有一家五口的背影照、和閨密們聚會、開始接觸高爾夫球等，其中還有一張小女兒Jacinda的超近距離正臉照，套上聖誕帽濾鏡，Q嫩臉蛋有高挺鼻樑和小嘴巴，甜蜜熟睡模樣萌到不行。

網友被昆凌的新年小驚喜萌到，紛紛留言大讚，「好甜蜜的一家人」、「新年快樂，謝謝讓我們看到你們豐富的生活」、「小公主越來越可愛」、「鼻子太挺了吧，以後一定會更漂亮」。