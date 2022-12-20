台中市大安區農會今年創會百周年，從早期蓽路藍縷的艱辛歲月，邁向目前的精緻化農會，並積極研發推廣發展「安農五寶」。（大安區農會提供）

台中市大安區農會今年創會百周年，從早期蓽路藍縷的艱辛歲月，邁向目前的精緻化農會，並積極研發推廣發展「安農五寶」。（大安區農會提供）

台中市大安區農會今年創會百周年，從早期蓽路藍縷的艱辛歲月，邁向目前的精緻化農會！農會總幹事蔡建宗說，回顧這100年來，感謝農民對農業及土地的辛勤付出，以前是人力為主發展至今有機器輔助，生產量從一甲地4500斤增加至平均一甲地1萬2000斤，唯有揮汗耕耘、方有豐碩收穫。

蔡建宗指出，大安區農會創會於1922年，傳統農民日出而做、日落而息，一年四季春耕、夏耘、秋收、冬藏。春耕用牛來犁田再來用鋤頭鬆土，以割耙及手耙翻土，碌碡平整場地接續用拖輪仔、秧篦、畚箕、鋤草器、耙不仔、大拖、米籃、風鼓、吊籃、扁擔、石磨等，全都是用人力操作十分辛苦。

「風頭水尾」的大安區，卻得天獨厚擁有優異的耕作環境，使大安區成為水稻絕佳栽培地區，純淨無汙染的地下甘泉，孕育出的稻米粒粒飽滿、晶瑩剔透、香Ｑ柔軟。農會為提升農產價值創立「安泉米」、「金磚米」、「雙龍米」等品牌，將農產品進化成精品，也將粗放式農業轉變為精緻化農業。

蔡建宗表示，大安區農會百年來，感謝有農業先進胼手胝足的努力，才得以讓大安農業持續蓬勃發展，為讓消費者吃得安心，稻米於2018年導入產銷履歷驗證，進而提升產品價值。

大安區農會強調，為提供消費者優質多元的好農產，積極研發推廣發展「安農五寶」，包括豬肉、芋頭、大安葱、酒、安泉米等，讓更多在地優質的農特產品相結合，為傳統的農特產品築夢，亦讓終年辛苦的農民得以圓夢，讓傳統「風頭水尾」的偏鄉大安區邁向永續新大安。