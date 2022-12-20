三陽工業(2206)轉投資亞福儲能自2019年進駐南科路竹園區標準廠房，持續投入鋁電池材料製備，掌握多項先進儲能技術，發展全球專利，並於周二(12月20日)上午正式舉行新建工程動土典禮，預計2025年竣工，屆時全世界第一代商用鋁電池將可達量產規模。

典禮邀請三陽吳清源董事長、中國端子謝春輝董事長、南科管理局李信昌副局長及恒維建築師、銓興工程團隊蒞臨，共持金鏟動土，亞福全體同仁也一同參與典禮，為動土祭祀祈福，見證鋁電池邁向量產的關鍵時刻。

亞福儲能董事長陳朝暉表示，路科廠基地占地約3公頃，將建置首座鋁電池商轉工廠，亦是鋁電池邁向國際的重要里程碑。亞福將持續發展鋁電池關鍵材料及布局專利，掌握核心技術，而路科廠也以取得美國LEED綠色建築認證為目標，落實亞福儲能保護環境的核心價值。

今年注資亞福30億元資金的三陽工業，自2018年起便與亞福儲能展開策略合作，吳清源董事長出席典禮致詞時表示，電池是電動車產業競爭的關鍵，投入新創電芯技術發展，才能讓台灣的電動車產業更具國際競爭力，相信鋁電池快速充放電、安全、環保等獨特優勢，車廠將不再需要耗費巨資設置大量換電站或購入備用電池，並且使用綠電充電的綠色移動模式，真正實踐低碳永續的願景。

亞福自創立之初，目標建立對環境最低負擔的產品價值鏈，以提供更好的能源解方為使命，在全球淨零排放趨勢下，除了發展鋁電池技術，亦跨足綠電、碳權交易，協助企業逐步達成碳中和與淨零目標，未來也將攜手國內外廠商接軌國際，共創永續商機。