策展人黃一峯（Wind）舉辦泰雅族巫醫phgup - 阿慕依 諾雁 特展。（TVBS提供）

時尚大師黃一峯（Wind）20日出席耗時3年打造的「巫醫阿慕依諾雁」特展，擁有18年美髮經驗的他，被問到最想幫誰做造型，他直言想跟楊麗音合作，「很喜歡她的表演能量，很多人覺得幫天王、天后做造型才是厲害，但麗音姐不論當女丑還是搞笑，都是我很喜歡的樣子，她為生活努力的模樣，給了我很多鼓舞」。

與黃一峯交情超過20年的戴愛玲、黃莉，今都義氣出席活動，透露從黃還是洗頭小弟時就認識，戴愛玲說：「我們真的認識太久，從我到台北工作到現在，我們算是一起成長的朋友，這5、6年有特別感覺到他轉變，尤其這幾年接觸到他們的泰雅族文化時，發現到『這個朋友真的不一樣了耶』，他真的為泰雅族做了很多事」。

黃一峯在2個多月前加入TVBS《女人我最大》達人老師團隊，他自認不擅面對鏡頭，好在藍心湄總給他表現機會，增加他的自信；他也說，如果由謝金燕擔任藝術總監的《來吧！營業中2》對他提出邀約，他一定會去參與錄製，盡力幫助大家。

黃一峯Wind坦言策劃這個展覽最困難的是「開始」，因為巫醫文化資源很少，沒什麼人做過這些事，只要問起族裡長輩幾乎都是負面印象，也沒有什麼人願意分享，但是去查文獻的時候卻又寫「巫師」是醫生，因此讓自己更多好奇並越挖越深，過程中也遭部落耆老們抗議，黃一峯說：「巫醫是真實存在過的，希望去探討是值得我們學習的文化價值」。「泰雅族巫醫phgup - 阿慕依 諾雁 特展」耗時3年籌備，展覽日期自2022年12月10日至2023年2月12日止，地點於順益臺灣原住民博物館（士林區至善路二段282號地下一樓特展室)。