台灣男子團體紅孩兒過去以歌曲《搖擺女郎》、《閃亮的心永遠愛你》爆紅，之後因成員們陸續當兵而解散，而有「紅孩兒第一帥」稱號的成員王海輪被爆出婚變，更被直擊夜晚到「大提琴界林志玲」嫚凌的家中。

根據《鏡週刊》報導，據悉王海輪冷落妻子近11年，甚至婚內多次喝酒鬧事，辱罵對方，讓妻子動了離婚的念頭，但卻遭王海輪拒絕，而18日他被直擊與嫚凌以及經紀人一起出席活動，期間內兩人還請經紀人幫忙拍合照，嫚凌也上傳限時動態寫下「跟明星一起做公益」。

活動結束後，經紀人先離開，兩人共進晚餐，接著女方開車回家，直到凌晨三點兩人都沒再出門，對此，王海輪透過經紀人回應，否認婚姻有出狀況，並強調完全沒有這些事，至於與嫚凌的關係，經紀人則表示，由於王海輪在嫚凌開的公司當總監，因此常需要去開會。

事實上，擁有出眾外型及高挑身材的嫚凌，被譽為「大提琴界林志玲」，經驗豐富的她，曾與江蕙、余天、洪榮宏和張信哲等巨星級歌手同台表演，而她也曾在2020年發行過個人EP《蛻變》。