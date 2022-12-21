蔡政府日前開放福島食品進口，雖然否認是交換條件，但仍被各界認為有助於加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。外交部長吳釗燮今（21）日赴立法院外交及國防委員會前接受訪問，稱加入CPTPP「沒有說很困難」，目前依然有按照進度在前進。

立法院外交國防委員會今日持續審查外交部明年度的預算案，吳釗燮也赴立院列席，會前被問到有關加入CPTPP的進度，他表示加入並不困難，有持續按照進度在走，但因CPTPP目前正集中審查英國的加入案，暫時不會對其他案件進行審查。

吳釗燮說，會持續進行非正式諮商，希望未來CPTPP在審查台灣時，能夠加速處理。

至於被問到內閣改組及蘇內閣不滿意度飆破5成的問題，吳釗燮均強調非他職權範圍，因此沒有辦法回答。

針對台灣加入CPTPP一事，吳釗燮昨日接受廣播電台專訪，透露等待審查期間，有持續向各會員國進行遊說，有些國家的態度已發生改變。