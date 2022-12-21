台北市力行國小發生營養午餐業者出現疏失，誤讓2名學生喝到過期湯品，校方已依合約要求廠商停止供餐2周，同時罰款2萬6000元。揭露這起事件的華山文創品牌長劉冠吟不滿校方懲處過輕，2.6萬元根本不痛不癢，「不然這樣好了，錢我來出！餿水你喝喝看」。力行國小校長黃國庭21日受訪解釋，停餐2周已接近解約狀態，不排除要求廠商停止供餐至學期末及解約。

因自己的小孩就讀力行國小，劉冠吟PO文後，掀起軒然大波，北市教育局緊急介入調查。力行國小祭出記13點、罰款2.6萬元懲處；業者即日起暫停供餐，需經衛生局稽查合格，同時提出食品衛生安全改善報告及送餐SOP，經學校審核，才能恢復供餐。

劉冠吟說，學校開罰真的不痛不癢，團膳廠商還是同一間，她知道制度能做的就這麼多，最可憐的還是孩子們，「不然這樣好了，錢我來出，餿水你喝喝看」。

黃國庭解釋，懲處結果由力行國小、永建國小、實踐國小、明道國小等4校共同決議，依照契約內容做出最嚴厲懲處，停餐2周形同業者「留校察看」，已接近解約，不排除要求廠商停止供餐至本學期末。

日後廠商若要復餐，必須經各校委員會同意，成員包含各校家長會，只要未達標準，就不排除解約，後續方向仍得和他校還有教育局討論。黃國庭強調，解約不是自己一人就能下令，校方絕不會護短，只是需要時間處理，也會與家長多溝通。