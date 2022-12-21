佳世達科技（2352）董事長陳其宏今（21）日透露，現在大陸的動態清零政策已做了很多的調整，隨著年末及農曆春節靠近，預估「一至兩個月內疫情將衝上高峰期」，不過後續很快就會結束。若能依此發展，反而是一個很好的現象，因為中國仍是全球數一數二的經濟體，完全解封則有助於經濟活絡，消費力外溢，將實質帶動全球各地的需求。估佳世達營運明年H2會優於H1。

針對庫存去化的狀況，佳世達總經理黃漢州認為，過去市場遇到的都是單一事件，但這2-3年發生的事件卻不是單一性，包括中美兩強相爭的局面，疫情爆發、俄烏戰爭、通膨、升息等因素，這對全球經濟發展都會造成很大的影響，像是歐洲運輸從鐵路改海運，光是行程就長達12、13週的時間，導致庫存大增。

而如今海運又從13週減至4週，也讓一大堆老闆從8月開始跑去找地方存貨（因銷貨腳步回升，庫存一下子就都運至前線）但工廠不可能因此停止生產，因此各界都動起來想辦法。觀察目前市況，現在11、12月大約就已經是谷底了，從來沒見過年底的營運這麼差，預估明年第一季前線的銷貨、製造將會回歸健康，而第三季生產水準也會緊接恢復正常。

針對大陸蘇州廠現況，黃漢州指出，蘇州有一萬人廠，但該廠員工都住在裡面，以避免疫情擴散速度太快，也確保該廠生產效率維持生產水平，其他行業庫存速度比較慢，但佳世達早有準備，因此影響較低，針對未來整體供需情況，還是要好好祈禱沒額外的事件，只有一切安好才能讓產銷回歸平衡。目前明基和佳世達的庫存金額己降至220億元，低於先前的320億元。

陳其宏表示，佳世達未來的產能規劃是大陸和越南各半，因應不同的客戶，台灣生產的占比依然相對低。