41歲的香港男星楊明（林明樂），過去曾在古裝武俠大戲《刀下留人》中獲得矚目，之後就經常在各大電視劇中飾演警察等正派角色，但在2020年時因酒駕車禍而遭到當地法院判刑入監，隨後他提出上訴，使案件審理至今長達2年的時間才在今（22）日有了結果。當地法院判定楊明將確定入監服刑，將在牢獄中度過這個冬天。

根據《香港01》的報導，楊明在2020年10月酒駕賓士車，沿香港島馬己仙峽道下坡路段轉彎時，失控撞上路邊石牆，造成交通一片混亂，但當時他拒絕酒測，但現場警方卻聞到濃濃酒味，目擊證人更指稱他當時就像是「無人駕駛」，因此楊明遭到警方以「不小心駕駛」、「拒絕提供血液樣本作酒精測試」、和「車窗玻璃透光度不足」等3項罪名起訴。

港媒當時更進一步報導，透露楊明撞毀的古牆是擁有80年歷史的文物，起初修復費用傳出高達25萬港幣（約新台幣98.3萬元），但當地路政署卻表示，只需4000港幣（約新台幣1.6萬元）。讓不少民眾質疑，路政署疑似刻意壓低修護費用，讓楊明免除公眾壓力以及龐大的修繕費，在當時造成不小騷動。

楊明後來也被法院判處入監18天、停牌2年並罰款2000港幣（約新台幣7871元），他卻不服立即提出上訴，案件也因此審理長達2年的時間。但在今日法院判決結果出爐，將楊明的上訴駁回、維持原判，並要他即刻入獄18天，讓此案告一段落。

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