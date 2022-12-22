兩岸金廈小三通客運航線自2020年2月10日起因疫情中斷，近期復航曙光再現，行政院22日拍板金馬春節專案，對象以金馬地區民眾、陸配為限，談及未來常態性復航標準，防疫指揮官王必勝坦言，當前中國大陸疫情狀況很難用數據做估計，未來將針對境外移入個案進行抽樣PCR檢測，間接觀察入境旅客的確診率，作為參考依據。

行政院上午舉行例行院會，陸委會主委邱太三指出，行政院長蘇貞昌確實有指示，認為此專案可以做為恢復常態性小三通的起點，但春節期間人口大量流動，對岸、台灣都在觀察整體狀況是否控制得宜，再行滾動式檢討。

談及開放標準為何，邱太三說，要尊重疫情指揮中心，因為小三通復航不只考慮疫情，也要考慮雙方的風險跟防疫的能量，日後一定會跟各相關單位保持密切聯繫。

防疫指揮官王必勝補充，小三通是否能在專案實施後持續推動，防疫因素是其中之一。就防疫因素來看，當前中國大陸疫情狀況很難用數據做估計，因為中國大陸官方公布的確診數字和死亡人數，跟實際上台灣所觀察到的狀況有極大落差，「所以要用數據化處理這些事情，其實困難」。

但王必勝也說，未來會針對境外移入個案進行抽樣PCR檢測，包括病毒定序等，據此間接來觀察從中國大陸返台的確診率等相關數字，這也有參考依據。