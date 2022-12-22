為因應春節民眾返鄉需求，行政院今通過「金馬地區民眾春節交通專案」，循序漸進恢復小三通，實施期間自明年1月7日至2月6日止。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，因預估回來的人數不多，加上開放有身分、數量管制，指揮中心不會採取特殊的防疫措施。

由於大陸解封後疫情延燒，有醫師建議恢復入境採檢。對此，王必勝表示，須分幾個部分來看，第1，原先從機場進來的、固定航點回來的，人數不多，我們認為不需要特別啟動特殊的檢疫措施。

另外，王必勝指出，今日宣佈的交通專案，也可以說是小三通第1步，因為有身分、數量管制，以這樣的管制下，對離島的醫療量能衝擊也會減至最少，不會採取特殊的防疫措施，我們全國的管制都是一致的。

對於中國大陸目前出現BF.7流行，醫療應變組副組長羅一鈞表示，BF.7的免疫脫逃能力輸給XBB、BQ.1，美國本土檢出BF.7的比例已經下降。很多世界上的科學家都驚訝，大陸的BF.7好像傳得特別快速，原因可能是當地出現首次大流行，缺少群體免疫力，可能疫苗保護力也衰退，容易造成大流行。

羅一鈞說，BF.7不是全新的變異株，我們已經偵測好幾個月，要再觀察是否有新的突變，不過以本土疫情來看，比較擔心的還是BA.2.75、XBB等，BF.7免疫脫逃能力不強，國內經歷流行後，可能不必擔心BF.7的大流行。

指揮官王必勝表示，BF.7對中國大陸來說是新的，當地免疫力不足，會造成傳染力更強，但是這些病毒已經在世界其他國家流行一段日子，我們擔心的是全新的、強勢的變異株，所以全世界都嚴陣以待，病毒序列監測是很需要的工作。