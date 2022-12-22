雙價疫苗採購引發爭議，目前國內僅提供莫德納一種廠牌，而代理BNT的上海復星昨（21）晚發出聲明「非常願意配合台灣採購需求」，允諾未來訂單都是可以換成雙價疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天指出，他認為上海復星這樣講很奇怪，因為我們和BNT採購2200多萬劑疫苗都已經到貨了，「未來如果要再買，當然是買雙價疫苗！」

王必勝認為，可能對方文字上表達不是很清楚，未來的合約是不是也可以像莫德納一樣，在一定的數量下，未來如有新產品可以更換，這樣的合約對我們比較有彈性。

「衷心建議BNT公司，是不是可以考慮在台灣設立分公司？」王必勝表示，如果我們市場真的太小，是不是可以給我們本國代理商來代理，而不是給外國代理商。他回顧過去和BNT代理商過去採購並不順利，2021年1月忽然中止已經談好的合約，後來又必須透過民間才可以買，造成我們很大的不便，對於互相之間的信任有很大的打擊。

王必勝強調，我們至今已與BNT採購將近2300萬劑，值得BNT設立分公司，或找一個台灣代理商；舉例而言，昨日指揮中心想要溝通，竟然是要透過新聞稿，相較之下，莫德納有分公司，有事情要討論，分公司人員馬上過來，而且得到總公司充分授權，馬上可以做決定，對於合約擬定或討論都有幫助。

對於永齡健康基金會創辦人郭台銘日前稱，已向BNT承諾3000萬劑採購，王必勝表示「指揮中心從來沒有答應3000萬劑這件事」，沒有合約或協議，不是指揮中心答應的。