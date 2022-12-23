針對外界質疑為何不買次世代BNT疫苗，衛福部長薛瑞元不改大砲性格，反嗆這行為像是疫苗推銷員，引發爭議，對此主持人謝震武在節目上痛批薛瑞元「難道現在政務官已經鬥雞鬥習慣了？」，民進黨立委劉櫂豪也認同「坦白說，他的回應非常不好」。

謝震武在21日的《新聞面對面》表示，無法理解薛瑞元要開口酸「像BNT推銷員」這句，其實只要回答「會評估有無需求」就好了，他質疑，這樣回答難道對政府形象有幫助？現在是在輸誠嗎？還是政務官已經鬥雞鬥習慣？

媒體人康仁俊也砲轟完全不懂薛瑞元的回答是有何意義，更荒謬的是，薛瑞元後面還說，現階段沒有急迫性，康仁俊不解說，難道要大爆發才叫有急迫性？過去台灣難道沒有類似經驗？疫情燒了這麼久，台灣還是每天1萬多人確診，官員卻什麼都沒做，每天報數字，被罵到就會很生氣跳起來反嗆不知感恩。

劉櫂豪也認同謝震武和來賓所言，「開宗明義來說，薛瑞元回應很不好」，他指出，薛瑞元大可以從醫學角度來解釋不同廠牌疫苗的效率，採購方面有什麼困難等等，此外都是沒必要的，酸人家推銷員，就連一般人感覺都很差。謝震武也嘆，其實薛瑞元只要講「我們會評估有沒有需要」就可以了，劉櫂豪補充，像王必勝那樣講得就很好，薛瑞元是個政務官，結果搞得自己像評論員，非常非常不妥。