明年春節連續假期國道交通疏導措施一覽表(高公局提供)

明年春節10天連假（1月20日小年夜至1月29日初八），共計假期，高速公路局祭出連假期間每日0至5時免收費措施，另國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。

高公局表示，1月24日至26日（初三至初五）是北返尖峰日，預估於中午過後將出現長時段壅塞，部分瓶頸路段如國1、國3北向苗栗路段及國5北向宜蘭路段將塞至隔日凌晨才紓解，建議北返民眾多利用公共運輸，若需長途開車北返，請多利用台61替代道路，如一定要使用國道，請南部地區用路人於9時前出發，中部地區用路人於12時前出發，或可延後於初七至初八再出發，避免塞車。

高公局依歷次春節連假國道車流特性研判，除夕前以返鄉南向車流為主，初一至初三以旅遊南向車流為主，初三至初七以旅遊及收假北向車流為主，初八則是收假北向車流。高公局提出七大疏導措施如下：

一、匝道封閉：

(一)112年1月22日初一至1月24日初三，每日0至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口；5至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。

(二)112年1月24日初三至1月26日初五，每日12至24時，封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；12至21時，封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田、國3名間雙向入口。

二、高乘載管制：

(一)112年1月25日初四，13至18時，國1北向下營系統至頭份、國3北向官田系統至竹南，各交流道之入口匝道。

(二)112年1月24日初三至1月29日初八，每日15至20時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之入口匝道。另國5北向高乘載管制結束時間將視交通狀況機動調整。.

三、收費措施：

(一)單一費率：112年1月20日至1月29日。

(二)路段差別費率：112年1月20日至1月29日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。

(三)暫停收費：112年1月20日至1月29日，每日0至5時暫停收費。

四、開放路肩：

現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

五、匝道儀控：

假期間將視各交流道行車狀況實施入口匝道儀控管制並機動調整。

六、替代道路：

(一)國5頭城往坪林地區，建議改走台9。

(二)國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61。

(三)國6台中往返南投地區，建議改走台63。

(四)國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74接國4。

七、暫停施工：

112年1月19日12時至112年1月29日24時止，高公局所轄路段全線暫停施工及例行養護作業（緊急搶修及不影響主線交通之工程除外）。