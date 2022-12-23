台中市政府明年1月1日上午8點將在台灣大道市政大樓府前廣場舉行元旦升旗典禮，以「112台中幸福二連霸」為主題，邀請勇奪職棒總冠軍二連霸中信兄弟總教練林威助帶領球員領唱國歌。民政局長吳世瑋表示，今年元旦升旗開放民眾觀禮，市府除準備小國旗外，還有「兔年元旦紀念幣」與「市府及中信兄弟聯名口罩」。

吳世瑋說明，明年元旦升旗典禮主題除象徵市長盧秀燕連任，帶領市府團隊4年的耕耘逐步開花結果，近期揭曉的「2022縣市幸福指數大調查」中，以75.4％施政滿意度勇奪六都第一，市府將持續攜手市民打造台中成為最幸福、宜居的模範城市。

吳世瑋說，中信兄弟隊今年拿下隊史第9座總冠軍並締造二連霸，也是以台中為主場以來第2座總冠軍，感謝中信兄弟總教練林威助與球員們及球團的努力奮戰，將由林威助帶領創下11連勝投手吳哲源、陳柏豪、捕手高宇杰及內野手馬鋼等隊員領唱國歌。

民政局表示，此次活動除邀請中信兄弟隊員領唱國歌，球團吉祥物「小翔」及當家主持人－應援團團長小白將與新社、沙鹿、太平及南區等4區吉祥物引領市長及來賓進場，還有熱力四射的中信兄弟啦啦隊熱血應援；台中女中儀隊領航國旗護旗進場；台中在地舞團及極限健身中心專業教練團熱力開跳，迎接新年。

民政局指出，典禮將於明年1月1日在台灣大道市政大樓府前廣場舉行，預計上午6時30分開始發放限量5000份的「兔年元旦紀念幣」與「市府及中信兄弟聯名口罩」及小國旗、7時40分開始節目暖身表演，升旗典禮於8時舉行。