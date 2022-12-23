許多人都追求科技業的高額薪水，不過一位軟體工程師卻感嘆，「工程師是不是又窮又慘的職業？」列出工程師的各種劣勢條件，像是40歲會被逼離職、高壓高工時低薪搞出一身病等。不過許多網友看了內容關於社交障礙的細節後，卻是紛紛安慰給予「拍拍」。

原PO在Dcard發文表示，大部分工程師到了40歲就會被逼離職，此時年薪不過200多萬，下一份工作基本上會砍半剩下100萬，有些人甚至可能不到40歲就同樣因為金融海嘯，照樣放無薪假被離職。

原PO指出，工程師的工作環境高壓、高工時、低薪、不人道，且不只容易搞出一身病，許多人還有社交障礙，「40歲沒朋友沒家庭的人比比皆是，存款也只有少少的100、200萬，好不容易結婚的人也幾乎會被外遇，最後只能擠去考公職領更低的薪水」。

對此，許多網友紛紛回應，「哥你是女友被工程師搶嗎？拍拍」、「現在的自我介紹都流行自婊？」、「什麼叫結婚被外遇，那是我允許她去追求生活上的刺激，愛屋及烏不是自己的孩子但只要是自己愛的人的孩子那必須當親生的——工程師日常」。