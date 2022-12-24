台中市長盧秀燕首任就職典禮送出萬個「谷關空氣瓶」，引起熱議，連任就職典禮除率首長團隊亮相外，將安排市集，事前宣告有「彩蛋小禮物」，引發民眾好奇。盧秀燕今天表示，市民就是市政府的「頭家」，就職典禮以市民為主，採戶外自由參加，歡迎明天一起來就職、觀禮。至於「彩蛋小禮物」，盧則賣關子說，明天就會揭曉，「來」就知道了。

台中市長盧秀燕連任成功，25日即將率市府團隊宣誓就職。盧秀燕今天上午參加「台中二中百周年校慶大會」受訪表示，台中市府團隊有些改組，有很多優秀人才及首長加入，明天都會亮相，民眾一定會很關心、好奇，一般就職典禮都在室內舉行，她認為市民就是台中市府的人、台中市府的「頭家」，所以，這次就職典禮採取戶外開放自由參加。

盧秀燕表示，就職典禮將在台中市府前廣場舉行，隨後由市民園遊會及嘉年華會上場，這是以市民為主的就職典禮，歡迎市民自由參加，一起來就職、觀禮。

至於神秘禮物，盧秀燕則賣關子說，明天就會揭曉，歡迎大家一起來參加。