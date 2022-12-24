中華郵政公司今年招考職階人員正取1397名、備取526名，最高月薪5萬3480元，有2萬餘人報名考試，2798人通過第1階段筆試進入口試，其中1293人還要參加體能測驗，搬運30公斤的郵袋。中華郵政指出，本次平均錄取率約為7.97％。

中華郵政指出，甄試進入第2試考生具碩、博士學歷者為267人（含博士3人），占本次碩、博士報名人數比率約14.9％，去年20.8％，可見考生是否獲錄取與學歷高低並無絕對關係，而是視考生準備情形不同。

體能測驗時間每人1分鐘，考生需在5公尺的距離內來回搬運30公斤郵袋，搬運14次且無其他違規情形者可獲滿分。本次參加體能測驗考生中，女性考生有173人（比率約為13.4％），較去年減少2.5個百分點。

中華郵政說明，營運職甄選法務等10項類科，正取63名、月薪5萬3480元；專業職（一）甄選一般金融等21項類科，正取131名、月薪4萬3435元；專業職（二）內勤甄選櫃台業務等4項類科，正取816名、月薪3萬8880元；專業職（二）外勤甄選郵遞業務、運輸業務，正取387名、月薪4萬145元。