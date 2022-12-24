新北市長侯友宜明（25日）天連任市長的同時，也為他是否參選下屆總統揭開序幕。由於有前高雄市長韓國瑜選上市長即挑戰總統失敗的前例，擔心或質疑侯的人必定不在少數；但進一步分析，兩人情況僅「外觀」雷同，「內涵」卻完全不同，因此結果也勢必會不一樣。

「吃碗內看碗外」是政治人物的大忌，才高票當選就換跑道選總統，是否有負選民所託？這也是當初韓國瑜參選總統被質疑的主因之一；如今，侯若答應選總統，侯的對手，無論藍綠，必會緊咬此議題窮追猛打。但事實上，侯的情況和韓國瑜完全不同，在這項爭議上更是不可同日而語。

首先，侯是第二任市長任期並非才當上市長，若再細數侯友宜從2010年擔任新北市副市長長達7年多的時間，加上第一任4年任期，前後已在新北市深耕近12年，如果在國民期盼下考慮轉換跑道，相信無論對新北市民或社會大眾，都有一定程度的說服力，與其說是落跑，不如視為是另一項更重的承擔。

其次，侯友宜並非傳統型政治人物，在當下的政治生態反而更具優勢，無論是個人特質或施政風格，「穩健、有魄力及說到做到」是侯友宜普遍給外界的印象。

侯友宜自從警以來，鐵漢形象逐漸深植人心，由警轉政後，就一直待在新北市，從副市長到選上市長，這段期間可說是侯友宜人生的一大轉折，也因此才一腳踏入政壇。12年來，侯走遍新北市每一個角落，以民為天的情懷，加上埋首苦幹的好好做事，讓本就是鐵錚錚的漢子再添增幾許柔情。

就大環境言，明年的總統選舉結果將牽動台灣未來發展的關鍵時刻，有人說，這將是「戰爭或和平」的選擇，也有人說應是對政治人物傲慢與謙卑的抉擇；因此，未來台灣的總統除了必須是多數民眾可接受的人選外，同時也必須是穩健，且絕對不會輕率發生擦槍走火的政治人物。

從侯友宜一路走來的背景觀察，土生土長的嘉義囝仔，未來肯定不會被輕易套「賣台」的帽子，而若侯代表藍軍參選，也不會被冠上「台獨」的符碼，光是「執中」這點，在現今政壇中已恐怕已屬難得的最大公約數了。