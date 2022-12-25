38歲女星周曉涵擁有校花級的外貌和比例完美的身材，過去因參加綜藝節目的「超人氣網路美少女」單元知名度大開，之後她接拍多部廣告和偶像劇，受到粉絲喜愛，因此有「戲劇女神」的封號。不時在工作空檔與粉絲互動的她，昨(24日)平安夜上傳在捷運錄的11秒熱舞影片，猛然一看上衣有顆扣子沒扣好，露出性感白嫩的肌膚，短版的上衣設計也讓她的水蛇腰見客，狂吸大票粉絲目光。

周曉涵24日在臉書發文：「平安夜快樂…」，並曝光火辣熱舞片，可見她穿黑色短版針織上衣和同色寬鬆長褲，跟著音樂扭腰擺臀，展現纖細螞蟻腰及鉛筆腿，途中周曉涵還露出甜美笑容、雙眼向粉絲放電，並用手比出愛心符號，而更吸睛的是，她跳到最後靠鏡頭超近，沒扣好的上衣扣子，隱約露出美胸輪廓，吸睛程度爆表。

周曉涵火辣的舞蹈動作，令粉絲看得目不轉睛。(圖/周曉涵 FB)

短短11秒的影片曝光後，許多粉絲誇獎她令人驚豔的舞蹈動作，並祝她聖誕節快樂：「曉涵跳舞美呆了」、「好棒的平安夜驚喜」、「姐好可愛的舞蹈」、「在捷運也能看到仙女」、「聖誕快樂，整個捷運車廂都被妳包走！」而事實上，周曉涵熱舞的地點是一間特色旅館，有知情粉絲留言：「這件旅館蠻多人去踩點的」，引來周曉涵親回：「拍戲最佳場景」，令看到對話的粉絲乾脆敲碗：「可以去真的捷運上跳了，這麼好的舞姿不該被埋沒！」