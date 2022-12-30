樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員Yuri（陳怡叡）以天使臉蛋和魔鬼身材的女神外貌，被球迷封為「地表最正啦啦隊女孩」，從小就有唱跳歌手夢的她，曾差點以女團身份出道；Yuri日前與樂天女孩受邀小巨蛋表演，她驚喜曬出惹火熱舞片，胸前薄紗春光乍現，也間接圓了唱跳歌手夢。

Yuri昨（29日）在IG上傳一段火辣熱舞影片，畫面中她穿著精心設計的表演裝扮，胸前以大片薄紗，讓她在賣力跳舞時，傲人上圍若隱若現，小露胸前春光讓人看了臉紅心跳；Yuri感動地說，「在年前一定要分享2022這麼難得的小巨蛋舞台」。

原來該場表演是中華職棒5隊啦啦隊員18日在台北小巨蛋的「啦啦隊女神Hot Show」，各隊女神都在名單中，包括峮峮、林襄、Yuri、籃籃和孟潔等50人；不僅有平常在場邊能看到的熱舞，還有競技啦啦隊和DJ秀，讓外界對啦啦隊靠外貌身材就好大改觀。

Yuri（陳怡叡）從小有唱跳歌手的夢想，大學不顧家人反對從南部到台北追夢，原本要以女團出道，卻因緣際會加入中職統一獅啦啦隊Uni Girls，目前則是樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls人氣成員，還被球迷和網友封為「地表最正啦啦隊員」。