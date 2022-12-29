前交通部長葉匡時昨（28）日在臉書發文，透露過去在高雄市前副市長任內，曾有拆除高雄捷運美麗島站華而不實的「船型出口」的構想，甚至已經找了設計師做初步規劃，然而，在他離開高雄市府後，拆除案便胎死腹中了。

葉匡時指出，美麗島站除了在轉乘上極不方便外，「光之穹頂」的設計下還有極令人詬病的4個船型設計出入口。他直言，這4個船型出口除了阻擋、侵入後面商家視線，其玻璃材質的反光更造成極大的困擾，讓不少商家的生意直直落，有些店面甚至長時間招租；此外，出口旁的噴水池也不再噴水，「所謂美學的設計，卻與圓環四周的原來建物極不搭配」。

葉匡時坦言，交通建設首重安全以及便利，在這樣的前提基礎下，當然也要考慮設計美感，但也絕不能本末倒置，為了設計美感，而犧牲了安全與便利。他直言，「光之穹頂」的設計確實很令人驚艷，但會經過的行人幾乎都是要趕搭捷運的人，有多少人會駐足欣賞？而4個船型出口雖然漂亮，但設置的位子不對，顯得十分突兀，「多花了很多錢，卻成了擾民的『白象』」。

最後，葉匡時表示，現在很多地方政府都在喊「城市美學」，但他希望，政府的公共建設能少些花俏的美學，多些務實美學。