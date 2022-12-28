蔡英文總統昨宣布義務役期延長為1年，中廣董事長趙少康則表示堅決反對，更稱國民黨執政一定會改回來。對此，台北市第3選區立委補選候選人吳怡農指出，中共解放軍已經波及印太區域安全，此時應放下黨派、團結一致，不應將國防當成選舉議題操作、操作政黨對立。
蔡英文昨拍板自2024年1月1日起，2005年次1月1日以後出生役男義務役延長為1年，同時大幅調漲薪資，二等兵月薪由6510元一次調至2萬320元。吳怡農今在龍城、新東市場拜票前受訪表示，蔡英文提出的配套措施方向非常好，每位役男及其家長都關心軍中具體任務和訓練，相信國防部會一一報告。
針對趙少康反對兵役延長，他表示，過去20多年不論國民黨或民進黨執政，解放軍始終未放棄以武力治台，期間不段提升軍力，現在已經波及印太區域安全、穩定，許多民主國家都正做準備維護和平。
吳怡農說，在此情況下，把國防當作選舉議題操作相當可惜，尤其身為政治人物，有責任向社會大眾說清楚台灣正面臨的國安威脅，此時更是放下黨派競爭、團結一致對外的時候，不應操作政黨對立。
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