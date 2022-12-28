29歲的女星陳伊（伊伊），為職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」的成員之一，近期參加綜藝節目，擄獲不少粉絲的芳心，在IG上吸引逾52萬名粉絲追蹤，具有超高人氣。近日，她在IG上更新一則掀衣熱舞片，卻意外嚇跑身旁的「水豚君」，笑翻一眾粉絲。

在《全明星運動會4》中，陳伊以其精彩表現獲得不少粉絲支持，因她微笑時總會露出招牌虎牙，又有「甜心虎牙」的美稱。她在昨(27)日在IG上曬出一則短片，只見短短13秒的影片中，她戴著一頂紅色毛帽搭配條紋上衣和牛仔褲，對著鏡頭大方地掀衣熱舞，露出嫩白的水蛇腰。但更有趣的是當她熱舞蹈一半時，想與身旁的「水豚君」互動，對牠伸手做出撫摸動作。豈料，卻疑似嚇到悠閒曬太陽的牠，讓牠立馬轉身就跑。

陳伊見到水豚君的反應，不禁笑到流淚表示：「總是不會讓我失望」。水豚君的超萌反應也讓粉絲們笑翻，更釣出短今回覆：「嚇到的表情超可愛。」鄭靚歆也一連曬出三個笑到噴淚的表情符號。而其他網友則瘋狂留言，指出：「因為不是雌的所以就屁屁對人」、「水豚：怎麼旁邊有一個奇怪的人類在跳舞」、「下次溫柔點，嚇到人家了。」

事實上，陳伊常分享出遊、健身、萌寵等日常，也不吝放送性感照給足福利，讓粉絲們看得如癡如醉，她19歲時就出道，曾是《美少女時代》、《我愛黑澀棒棒堂》班底之一，近年轉當啦啦隊女神有成，還傳出去年終於存到頭期款，終於買了出社會賺錢後的第一間房，相當孝順媽媽也體貼家人分擔生計。