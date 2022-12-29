Selina相當適應小學生活。（三立提供）

41歲的Selina任家萱，因三立《回到小學那一天》重返校園當六年級小學生，當Selina跟同學分享她的出道的心情時，驚覺當時2000年，這些同學根本還沒出生，她在進入班級前，更被同學誤認是老師、阿姨，嚇得她趕緊否認。

Selina這次在宜蘭被山與海環繞的東澳國小，該校在課程設計上運用山與海的資源，有山林課程、也有海的體驗，學校擁有一支射箭隊，校長為了讓孩子一圓射箭夢，每年5、6月都會帶著全校同學製作飛魚，來自籌經費。

Selina還沒到學校，就笑說自己可能是比老師還要大的學生，結果一到班級報到，真的有同學立刻說老師好，嚇得她趕緊解釋「我不是老師啦」，沒想到天真的小學生竟然喊她阿姨，讓她相當錯愕。

Selina在教室中找到一本「小學生最感興趣的100個問題」，其中有題竟是「為什麼電視上看到的明星，長的和私底下不一樣」，她幽默笑回同學「其中差別最大應該就是臉的大小吧」，她更好奇詢問同學：「你們看過電視上的我嗎？」有位男同學鼓起勇氣問：「是三個女生的團體。」還嘴甜的說：「妳『現實』長的比較漂亮。」她也跟男同學培養出好感情，常在課堂上偷告訴Selina正確答案。

Selina這次參與高壓的射箭課程，當大家都在練拉背肌時，她竟然把東西射出去，連續幾次射箭下來，她腰痠背痛、吃力的說：「還沒拉到真弓就要抽筋了。」她說，第一次看到真弓真是太帥了，不禁想像自己變成神力女超人；在30公尺距離射擊時，感到不可思議的她在旁一直興奮說話，結果被老師糾正，一般射擊時要安靜不被打擾。

Selina挑戰射箭並練出興趣。（三立提供）

輪到她射箭時，她緊張又尷尬的說：「真的不會射耶！」後來在老師一句遲早要面對後，鼓起勇氣射出，並射出7分的成績；她在射出興趣後，表示回台北一定要買整套弓箭。另一堂洗飛魚、製作辣椒飛魚義賣的課程，對Selina也是難得的體驗，她原先覺得洗飛魚會碰到血和內臟，所以表情上有點排斥，好在到最後融入也沒感覺了。