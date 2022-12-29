中常委涉賄選遭通緝 國民黨：希望不要選擇性辦案 14:252022/12/29 中時 周志豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 士林地檢署偵辦國民黨籍台北市議員林杏兒樁腳涉嫌買票案，對國民黨中常委蕭景田發布通緝。國民黨今天回應，國民黨堅持乾淨選風，尊重檢調偵辦，勿枉勿縱，更希望不要存在任何選擇性辦案的可能。（周志豪攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 士林地檢署偵辦國民黨籍台北市議員林杏兒樁腳涉嫌買票案，對國民黨中常委蕭景田發布通緝。國民黨今天回應，國民黨堅持乾淨選風，尊重檢調偵辦，勿枉勿縱，更希望不要存在任何選擇性辦案的可能。 「林口阿姨」涉賄選遭起訴 蔡淑君強調：無不法對價 彰檢提當選無效再增1名 同選區2落選有機會了 藍高市議會龍頭失利 陸淑美籲黨內團結、往前看 #國民黨 #蕭景田 #中常委 #賄選 #通緝 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 被指樁腳涉現金買票 林杏兒被約談後現身回應了 20:442022/12/28 政治 遭批牟私利神隱多日 曾麗燕：清者自清 沒對不起「黨」 09:582022/12/28 政治 嘆柯志恩被藍議員反咬 王鴻薇抱不平：只有一字能形容 09:542022/12/28 政治 民進黨花蓮3議員棄排黑承諾 國民黨員怒斥大騙局 張峻籲：別顛倒是非 12:222022/12/28 政治 檢方通緝國民黨中常委！蕭景田涉賄「屢傳不到」 藍新科市議員也被約談 12:572022/12/29 社會 北市藍營議員樁腳涉現金買票 林杏兒證人身分說明訊後請回 20:422022/12/28 社會 在說誰？李德維突喊支持世代交替：但「恃寵而驕」令人失望 11:372022/12/29 政治 北市藍營議員樁腳涉現金買票 訊後5萬元交保 19:282022/12/28 社會 海納百川》善政者 除弊興利而已（林上雋） 10:302022/12/28 海納百川 趙少康批同舟計畫致違紀 國民黨：黨紀處分該怎麼辦就怎麼辦 15:522022/12/28 政治 民進黨打「背骨牌」短多長空 04:102022/12/28 政治要聞 政策拍板才溝通？藍委批：國民黨團今天才要溝通 14:362022/12/28 政治 趙少康籲蔡總統 別自甘淪兒皇帝 04:102022/12/28 政治要聞 嘉義地檢署查賄選 5當選人遭提當選無效之訴 12:112022/12/29 社會 打詐不彰 黑白掛勾是主因 04:102022/12/28 社會新聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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