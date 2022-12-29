2022年即將結束，俗話說，新的一年新的開始，12星座的運勢也會出現改變。日本媒體「All About」即分享，在2023年1月中，12星座要如何增加財運，且曝光幸運物，大家可以帶在身上增添好運。

牡羊座：

對自己充滿自信的牡羊，在旁人眼裡或許覺得是「厚臉皮」，但靠著不服輸的性格，牡羊能突破一切障礙，達到讓人無話可說的境界，自己也將開啟全新的生活。

幸運物：紅包袋

金牛座：

本身就較慢熱的金牛，不妨考慮在此時猛衝，想到甚麼就立即執行，否則慢吞吞會讓好機會一下溜走。至於購物方面，比起省時省錢，金牛應更考慮物品本身的性能。

幸運物：手提燈

雙子座：

雙子會在此期間意外收到很多禮物，比如回老家時，親人或鄰居都會送東西，或意外之人突然出現贈禮。而雙子在收禮物後，切記要回禮，維持良好的人際關係。

幸運物：兔子相關商品

巨蟹座：

1月是巨蟹改變形象的好時機，如穿搭的款式、顏色改變，或是穿戴配件也換和以往不同的等等。巨蟹可以趁此期間將過去覺得害羞、不敢展現的一面給展露出來，心情不僅會舒爽許多，財運也會跟著上揚。

幸運物：半指手套

獅子座：

獅子在此期間大致順利，但若遇上停滯不前的情況，記得要有耐心，等待好時機。若有空閒的時間，獅子可啟動原有卻還沒做的計畫。

幸運物：筷架

處女座：

處女趁1月好好面對自己認為棘手的事，會意外發現其實沒那麼困難，還可能間接幫助實質收入。但若有計畫要從事副業，最好先磨練技術；而若有多餘的資金，可以多聽音樂或欣賞藝術，提高自身的涵養。

幸運物：桌上遊戲

天秤座：

社交能力強的天秤，可能這時會因人際關係捲入一些風波中，因此在答應別人之前，最好先三思，也別輕信任何傳言。相較他人的事，天秤應該先顧好自己。

幸運物：麻糬

天蠍座：

天蠍在1月會意外打破沉默，話匣子一打開就停不下來，但天蠍說出來的東西，大多是針對某些人事物的抱怨，因此有招人厭惡的風險，建議天蠍在說話前先思考清楚，選擇合適的話題，以免聊得不盡興。

幸運物：雜誌

射手座：

過往喜新厭舊的射手，在此期間會意外深入鑽研某件事。若在這件事騎上遇到要花錢的部分，儘管投資下去，未來肯定能看到回報，只不過在工作、收入增加的同時，空閒時間也會相對減少。

幸運物：和菓子

摩羯座：

摩羯在1月期間容易忘記約定，這時的自身信用也會被打折。因此摩羯遇到任何事，最好隨手記下來，這樣也能提升做事效率，若有較困難的請求，特別適合金錢有關的部分，建議一開始就回絕為佳。

幸運物：毛巾

水瓶座：

水瓶在此期間財運不錯，特別是在購物時，會很快找到自己真的想要的東西，亦或是用划算的價格買下，也有可能是他人贈予。不過在進行挑選時，水瓶最好考慮一下品質，對財運有正面幫助。

幸運物：雪靴

雙魚座：

雙魚即使臨時賺了小錢，也會因意料之外的事而花掉，支出的部分還可能較多，建議雙魚在賺到錢時，就要事先做好規劃，若一有錢就亂買、揮霍，最後高機率入不敷出。

幸運物：卡牌