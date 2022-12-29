現在許多人都會戴上智慧手錶監測自己的健康狀況。不過最近有大陸網友發現，大陸3C巨擘華為推出的智慧手錶裝在火腿、咖啡紙盒外包裝等無生命的物品時，竟然也能監測到心跳速率、血氧數值，消息曝光後引發熱議。對此，華為回應，這是因為智慧手錶使用內置的光學感測器收集光信號進行測量時，「極小的概率可能會誤判為人體信號」，才會出現這種狀況。

據《藍鯨財經》報導，近日有多位大陸網友表示，把華為智慧手錶裝在火腿、咖啡紙盒上時，竟然能夠測量出心跳速率、血氧，相較之下蘋果智慧手錶卻沒有這種狀況，而是顯示「測量不成功」。

對此，許多網友紛紛回應，「拍月亮忘記了嗎？」、「金華火腿：每一條火腿，我們都是用心製作的，賦予靈魂的」、「火腿詐屍」、「可能是做火腿的那隻豬還可以搶救一下？」、「一分錢一分貨」、「額溫槍測冰棒也是36.5度呢，早就玩壞了」。

對此，華為客服系統今日回應，華為智慧手錶是透過光學感測器收集到的光信號進行測量，「非活體（生物）的情況下，把手錶置於紙盒或水果毛巾等物質上，極小的概率（機率）可能會誤判為人體信號」；客服表示，華為會不斷改善演算法，提高檢測的準確度，未來可能會根據版本提出相關的更新。