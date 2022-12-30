造型師李明川自從在YT頻道「李明川在這啦」開箱70坪新家後，引起熱烈迴響，不僅傢俱廠商「好睡王」邀請他代言，最近還在「川川居家教室」單元中推出全新企劃「＃我想有個家」，邀請好友一起分享對「家」的想像，首集來賓阿諾一句話就讓李明川淚灑現場，讓在場的人意外傻眼。

李明川（左）被阿諾的話惹哭。（翻攝「李明川在這啦」YT頻道）

阿諾過去是租屋族，去年恢單的她說原本跟心態跟李明川一樣，認為租屋可以不定期換還境，「有了小孩之後就會想要有自己的家」，阿諾說「我希望讓我女兒知道，將來你要去哪裡都沒有關係，但你要記得，這裡有一個家你可以回來，你不會找不到」當場讓李明川落淚。

阿諾見狀大喊「你哭屁啊！」李明川才解釋，因為我姊也是跟她女兒說「媽媽能做的，就是幫你留一個讓你可以回家的地方」阿諾聽了附議，當過女兒，現在當媽媽，以前毅然決然要搬出去住，中間因為沒錢又搬回家，不管我在外面發生什麼事，我爸媽永遠有一個家，是真的避風港。李明川感動地說，我希望這個影片可以留久一點，讓你女兒長大後可以看到。

在「＃我想有個家」企劃中，李明川會化身空間造型師，針對好友買房跟裝修的需求給予建議，像是阿諾看了幾十間房，完全以女兒為出發點「我一定要很大的客廳，因為我女兒喜歡跑、跳、玩滑板車，所以客廳需要比較大的空間跟好的採光，再來……就沒什麼需求了」三房兩廳的格局，除了主臥室和她的工作室，女兒未來的房間除了油漆粉刷外，目前零裝潢，阿諾說，完全空給她，以後想要什麼她自己決定。

李明川開箱70坪新家後，引起熱烈迴響，日前還為家具代言。（李明川提供）

李明川自己則是在搬家、更換傢俱的過程中，更加意識到一張好床的重要，他認為，從一個人睡到兩個人睡，要適應另一個人的睡眠狀態，你翻身會不會影響到另外一個人？跟床的承重度很有關聯。人家常說「床頭吵床尾和」，但如果一碰到床就睡著了，夫妻根本不會失和；睡得好的夫妻不僅不會吵架，還可能「睡出人命」，這樣不是很好嗎？

近來他代言的「好睡王」廣告強打，臉書洗板洗到嚴立婷忍不住私訊問他，是真的好睡嗎，不然你怎麼會接這個代言？至於他喜歡一個人睡還是兩個人睡？李明川說，多一個人睡才能測試床墊是不是真的很棒，歡迎大家約我一起睡。