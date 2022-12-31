南投燈會與卡娜赫拉的小動物聯名商品，推出粉紅兔兔紀念幣，恐掀起排隊熱潮。（南投觀光處提供／楊靜茹南投傳真）

2023南投燈會與知名日本插畫「卡娜赫拉的小動物」聯名，推出1座7公尺高副燈、12個大型充氣偶燈、9場無人機煙火秀，還有上萬個聯名商品，如紀念幣、紅包等，元月14日到2月5日燈會期間，南投縣縣長許淑華將不定時快閃發送。粉紅兔兔紀念幣、紅包等聯名商品曝光，粉絲暴動敲碗直呼：「好想要！」

南投燈會邁入第8年，上屆2022年虎年首度以無人機展演日本插畫「卡娜赫拉的小動物」，吸引超過360萬人次參訪，創造11億元以上商機，更獲得日本插畫家本人的社群轉發，促成2023年南投燈會與知名日本插畫「卡娜赫拉的小動物」擴大合作，元月14日將於南投會展中心開幕。

2023年適逢金兔年，除了400台無人機在空中演繹出P助與粉紅兔兔暢遊南投的畫面，還推出高達7公尺巨型副燈「P助與粉紅兔兔之招財進寶」，由國際花燈大師黃文全操刀，還有卡娜赫拉的小動物大型拱門「穿越吧！新春之旅」迎賓，會展中心後方還有「卡娜赫拉的小動物」充氣偶主題燈區，肯定讓粉絲拍照拍到流連忘返。

南投燈會與LINE合作推出智慧導覽和數位集章，可獲贈貼紙等聯名小物。（南投觀光處提供／楊靜茹南投傳真）

參加南投燈會遊客透過LINE數位集章，可獲贈粉紅兔兔明信片等聯名小物。（南投觀光處提供／楊靜茹南投傳真）

許淑華表示，她上任的第1屆燈會，主打全齡共賞、全家同遊，更與「卡娜赫拉的小動物」驚喜聯名，及與LINE合作推出智慧導覽和數位集章，以行動護照的概念，打造兼具傳統燈會之美與流行科技元素的南投燈會，一定是全台最萌、最粉嫩、最受歡迎的新春燈會。