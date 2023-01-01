女星關穎以演員身分出道，還曾以《向左走向右走》入圍金馬獎最佳女配角，但一直以來她的家庭背景最受關注，她是日盛金控的千金小姐，亮眼外型和優雅氣質，讓她被譽為「最美名媛」；2013年關穎嫁給香港CEO朱志威後息影，育有1女2子，但她仍會透過社群分享生活點滴，近期她與老公帶著孩子出國度假，沒想到卻被司機丟包，讓她很驚恐。

關穎近日帶著小孩出國旅遊，一路上分享許多在澳洲的美景和美食，不料今（1）日卻在Instagram限時動態透露行程中發生意外：「這天我們叫了Uber前往動物園，路途中司機突然叫我們下車，把我們丟在路邊說不載我們了，我們爆炸傻眼」，在路邊等待時不但刮風還飄起雨，關穎表示：「我開始很驚恐，有一些電影畫面情節閃過，我老公叫我不要靠腰，我跟他說：『在荒郊野外不能靠親朋好友，只能靠誰？當然是一定要靠腰的啊』」。

關穎一家在澳洲旅遊。（圖／kwanterri Instagram）

幸好最後順利叫到另外一輛車，關穎批評：「這司機也太狠了吧？車上有小孩耶，老公有去投訴，應該有還車錢了，總之一切平安就好。」事後一家人順利抵達動物園，關穎也替孩子拍了不少照片記錄，她開心直呼：「這裡怎麼連動物都這麼chill啊，我們還看過可以邊吃邊睡的，超~級~可愛的」，她在旅途中不忘拍下美照，同時揭露美照背後的故事，「越跟小惡魔說來好好拍照他們就不肯，然後跟他們說讓麻麻（媽媽）好好的拍單獨照，先去旁邊玩一下反而一直給我入鏡」，無奈訴說帶小孩的小煩惱。