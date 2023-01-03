政院長蘇貞昌今鬆口表態將發現金，但要有法源依據及預算編列，經立法院同意。國民黨立法院黨團今天喊話立法院召開臨時會，討論全民發現金。民進黨團總召柯建銘表示，依照立法程序要有法源依據並提出預算案，形式上還需要備詢，不可能透過臨時會就完成，「過年前絕對來不及」，但這筆錢已經定案，朝野都不必再吵。

柯建銘說，民進黨團支持這個政策，在行政院規劃好整體相關配套的法律修正，待行政院將相關法案及預算案送進立法院後會全力配合，也相信立法院會用最快速度通過法案和預算，讓全民儘快分享台灣經濟成長的成果。

柯建銘指出，即便要修紓困特別條例，把特別預算上限再拉高，需要送法律修正案，法通過才能編列預算，即便這周四行政院會通過送進立法院，本會期已經沒有程序委員會可以排案，所以要等到下會期再處理。

柯建銘表示，總結來說，「在過年前絕對來不及」，這是立法程序以及技術的問題，目前大方向已經訂下，朝野就不必再吵了，不必再互相攻擊、爭功諉過。

柯建銘說，民進黨各派系說要發現金，國民黨則說要加碼，但1800億不可能全部花完，也要保留一些以備不時之需。

至於為何這麼快就急轉彎，柯建銘說，總統一開始話就沒有講死，但大家不分朝野都很急著開罵，這點不是很好。