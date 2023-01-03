前台北市長、民眾黨主席柯文哲今天到陽科大演講，面對學子提問2024年是否競選總統？他並未正面回答，只說，凡事盡力而為。柯文哲並表示，進入政壇是完全不同的人生體驗，最困難的不是面對挫折打擊，而是面對各種挫折打擊，卻没有失去熱情。

民眾黨主席柯文哲到朝陽科大演講，以「哲樣的人生」為題分享人生觀。（朝陽科大提供／陳淑芬台中傳真）

朝陽科技大學第10屆學生議會與學務處課外活動組聯合主辦「名人講座」，今天下午邀請柯文哲以「哲樣的人生」為題，分享人生觀，活動開放750個名額報名，立即秒殺。朝陽科大校長鄭道明及學務長廖俊鑑迎接柯文哲，感謝他分享人生啟發。

柯文哲說，他當了17年的台大醫院外科加護病房主任，看過太多生離死別。尤其，披上白袍第一天，就面對一名救不回來的病人，新郎被鷹架砸傷成為植物人，新娘只能眼睜睜地看著。

「人要怎麼樣，才算是活著？」柯文哲說，他是第一位將葉克膜（ECMO）技術引進台灣的醫師，但也質疑如果人只單靠醫療機器活下來，還算是活著嗎？他期許青年學子能對生命有所體悟，把握當下才是真諦。

柯文哲並分享一路走來的心路歷程。他說，進入政壇是完全不同的人生體驗，「最困難不是面對挫折打擊，而是面對各種挫折打擊，卻没有失去熱情」。

柯文哲以「心存善念，盡力而為」勉勵在場學子，並期許能看淡世俗的成功與失敗，因為榮華富貴到頭來都是一場空，真正重要的是如何在生命的過程中，找尋人生的價值。