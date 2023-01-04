Rose為Tiffany Lock展示全新形象。（Tiffany提供）

Rose代言Tiffany Lock，展現品牌精神。（Tiffany提供）

Tiffany Lock 18K玫瑰金舖鑲鑽石手鐲，101萬0000元。（Tiffany提供）

Tiffany Lock 18K白金與玫瑰金鑲鑽雙指戒，23萬7000元。（Tiffany提供）

Tiffany Lock 18K白金與玫瑰金鑲鑽項鍊，59萬5000元。（Tiffany提供）

女團BLACKPINK正於歐洲展開繼北美之後的巡演，成員們各個在時尚圈也都有表現，其中Rose於2021年四月成為了珠寶品牌 Tiffany ＆ Co.品牌大使後接連拍攝了不少品牌廣告，穿戴品牌珠寶一次次耀眼展現品牌內涵並造成話題。2023年啟幕她就為Tiffany Lock展演形象照與影片，她穿著俐落簡約的正面深V黑色洋裝、繫起馬尾，露出雪白肌膚，展示了珠寶「No rules. All welcome」的中心精神，璀燦而亮眼。

Tiffany Lock是去年夏季推出的全新高級珠寶系列 ，主打日常配戴風格，以無性別的中性設計展現現代風格，也延伸了品牌自1950年代的功能性掛鎖設計。在形象照與影片中Rose演繹不同型態的鎖型所象徵的各種人際關係，設計跨越性別，具有時代意義。系列包含玫瑰金及白金半密鑲鑽石、白金半密鑲鑽石款式，另還有玫瑰金及白金鑲鑽戒指，都能在品牌官網上看到Rose的示範。