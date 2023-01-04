台南地檢署偵辦台南市正副議長選舉賄選案，僅聲押圓山國際開發公司總裁楊志強及前民進黨中執委郭再欽，其餘8名到案被告均交保。媒體人張禹宣舉此案最高交保金額是議長邱莉莉的50萬元，還低於新竹市長高虹安的60萬元交保，大酸台灣價值的會員價，沒想到在司法系統也適用。

「台灣價值的會員價！」張禹宣今(4日)在臉書發文表示，「加入會員享有優惠折扣」這標語在大賣場有聽過，沒想到在司法系統也適用。加入的門檻卻出乎意料的簡單，只需要一張「民進黨黨證」，就可以靠紅利點數折抵保證金，計算單位的名稱叫做「台灣價值」。他指出，2022年【台灣價值特價專區】：88槍擊案共犯：交保原價6萬元，會員價2萬元（227元/發）

還有【台南議長賄選案系列套組】，檢方情資：投自己1000萬，投邱莉莉2000萬。投邱莉莉組：議員李鎮國=15萬元交保，妻子高梅仙=10萬元交保，議員張世賢=10萬元交保，議員李文俊=25萬元交保，議長邱莉莉=50萬元交保。中間人組：黃怡萍(李文俊友人)＝20萬元交保，副議長林志展=20萬元交保。罪嫌重大組：圓山企業集團總裁楊志強/800萬現金=聲押禁見，民進黨前中執委郭再欽=聲押禁見。腳底抹油組：林士傑=未到案。

張禹宣直批，牽連層面影響整個台南市議會，金額涉及數千萬甚至上億的賄選案，多數的嫌疑人檢方卻連向法院聲押都不願意，憑著不到涉案金額的百分之一的保證金，就在檢察官這關予以放行，「台灣價值」就是這麼方便。

「再讓我們看看，未經台灣價值折扣的原價。」張禹宣拿【高虹安小金庫案】對照：涉案金額60萬元+咖啡茶包=60萬元交保。【蕭景田里長賄選案】現金6000元至1萬元不等金額買票，因為蕭景田先翻牆，才自行投案：800萬元交保。

張禹宣強調，有趣的是，台南議長賄選案中，該到案的人至今人間蒸發不知去向。相關的關係人，卻仍有閒情逸致在臉書上大談「稅收超徵」、「還稅於民」等相關議題。諷刺的是，當政府還在討論現金發放時程時，殊不知台南市議會早就已經「超前部署」，不只被檢方查出準備好了的錢，有議員也早就收到現金，後頭還多了3個0。

張禹宣質疑，當時拿下議長時，民進黨還在歌功頌德大肆吹捧，聲稱「黃偉哲督導，黨中央貫徹黨紀」，才贏下了這漂亮的一仗。如今相關人等涉嫌賄選遭到聲押或交保，民進黨卻悄然無聲，難不成這錦囊妙計，裏頭裝的是白花花的大洋？軍令如山的黨紀，卻是用黑金做基底？事發時間還是在敗選後，這叫什麼檢討、負責？

「然而，當中卻藏著一件不為人知的因果輪迴。」他還提到，偵辦議長邱莉莉案的台南檢肅黑金專組，領頭的主任檢察官周盟翔，過去也是2015年調查議長李全教案的其中一員。當年調查期間，周盟翔遭到法務部例行性調動，邱莉莉便是出面替他打抱不平，質疑此舉將會影響偵辦。殊不知風水輪流轉，如今自己當上議長同樣涉及賄選案，調查自己的卻也同樣是周盟翔。是《狼若回頭》？還是《貓的報恩》？結局會揭示一切。