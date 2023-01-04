高端精密沖壓大廠和勤精機（1586）4日公布自結2022年12月營收2.06億元，月增3.52％、年減17.3％，累計2022年度合併營收25.39億元、年減3.98％。和勤表示，2022年經歷大陸封控、全球電子產業庫存調整的衝擊，公司仍然在汽車零件及新產品出貨成長的貢獻下，2022年度合併營收，仍維持接近歷史新高水準。

展望2023年首季，和勤陸續還會有軍警零件等新產品量產，硬碟零件也將於2023年第二季恢復正常出貨。和勤未來還將積極往先進領域的電子機構件轉型，包括半導體產業、散熱系統及傳感器等領域，並開拓硬碟以外的高階電子零件市場。

和勤2022年12月兩大業務的營收，分別為汽車零件1.69億元，占比81.95％；硬碟機構件（VCM Plate）0.21億元，占比10.4％。因適逢汽車零件出貨旺季，和勤備有足夠的庫存因應，克服解封初期的確診潮，汽車零件2022年12月營收保持月增表現；至於硬碟（HDD）零件預期2023年第二季將恢復正常出貨。

和勤表示，2022年經歷大陸封控、全球電子產業庫存調整的衝擊，公司仍然在汽車零件及新產品出貨成長的貢獻下，全年營收維持在接近歷史新高水準，預期2023年汽車產業回溫、電子產業庫存去化告段落，公司營運將回到成長軌道。

和勤近年與全球汽車零件供應領導商麥格納、博格華納等主要客戶深化合作關係，爭取更多零件品項，及日、韓系車廠零件訂單，新能源車零件，也與美系電動車大廠及大陸各大品牌車廠同步成長。

即使2022年汽車產業遭遇晶片荒、大陸封控的影響，和勤全年車用零件營收，還是創下歷年新高，在汽車產業的晶片荒完全解除後，2023年各大品牌車廠的出貨，將回復正常水準，加上新能源車發動機的定子、轉子零件逐漸放量，車用零件營收再創新高可期。

和勤非車用領域的高毛利量產件出貨，也在2022年大幅成長，包括建築工程結構件、感測器零件，及電池殼組等新產品，對營收貢獻大增，淡化硬碟業務的影響。

和勤2023年首季陸續還會有軍警零件等新產品量產，硬碟零件也將於2023年第二季恢復正常出貨，和勤還將積極往先進領域的電子機構件轉型，包括半導體產業、散熱系統、傳感器等領域，開拓硬碟以外的高階電子零件市場。

大陸全面解封之後，和勤大陸廠區2022年12月也面臨一波確診潮，不過，公司庫存足夠因應，出貨並未受到影響。和勤表示，大陸廠的確診高峰已過，農曆春節前的訂單出貨無虞，目前積極備貨春節後的訂單，公司正面看待後疫情的市場發展。