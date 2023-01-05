【愛傳媒黃珊珊專欄】台北市政府開了八年的晨會，我則是在任內整整開了兩年十個月。

晨會報告的都是府級列管或跨局處的重大事務，例如：東西區門戶計畫、居住正義、長照政策、e化、社宅進度、三貓計畫等等重大事項，每個專案管理的負責人大多是副市長、秘書長、副秘書長，含市長一共八人的決策小組，共同聽取局處報告。

在晨會之前都會有會前會，也就是府級長官必須掌握晨會報告內容，晨會報告時，每個人都可以表達意見，因為各自列管事項，自己可能有盲點，需要別人提供意見，才不會流於率斷。

眾人的智慧大於個人的智慧，是柯文哲市長常常掛在嘴邊的話，例如有些事項，我會先跟市長討論過後，之後再到晨會報告，例如：重陽敬老金發放財源，經過大家討論後，有時會有不同的結論，但是都是往好的方向修正，沒有人堅持己見，決策品質反而更好、也更有效率。

這個體制，因為是七點半開會，可能大家會覺得很累，但是，我覺得晨會開完，早上還有三個小時可以做其他的事情，反而比較不會耽誤正常業務。

也許，晨會對於很多局處首長來說很辛苦，但是，每天晨會的會議記錄全公開，也會作為所有政策的決策依據，將來由府級長官承擔責任。

至少，絕對不會發生大巨蛋案，很詭異的是，財政局長李述德一個人就決定零權利金（現在被起訴判刑），市長卻可以完全置身事外，難道只有李述德有問題？

新市府取消晨會也在意料之內，每個人都有自己的管理方式，我沒有意見。我只希望，公開透明的精神能夠延續，權責分明的決策方式，讓優秀的市府同仁可以安心執行，不必被棄車保帥，也不必自己去面對未來不確定的責任。

我很感謝在市府任職期間，柯市長、彭副市長、蔡副市長、陳秘書長還有三位副秘書長跟我每天一起打拼，他們對我的幫助與指導，一生受用。

作者為前台北市副市長

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